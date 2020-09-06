Londra'da Extinction Rebellion üyeleri, denizlerdeki kirlenmeye dikkati çekmek için yürüdü - Son Dakika

Çevreci grup Extinction Rebellion üyeleri, İngiltere'nin başkenti Londra'da okyanus ve denizlerdeki kirlenmeye dikkati çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi.

Extinction Rebellion'ın 1 Eylül'de başlattığı protestolar, altıncı gününde devam etti. Parlamento Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce gösterici, Parlamento'nun yanındaki Westminster Köprüsü'nden geçerek Thames Nehri güzergahını takip etti. Göstericiler, taşıdıkları pankartlarla okyanus ve denizlerdeki kirlenmeye dikkati çekti.

Aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu göstericiler, balık ve balina iskeleti maketleri taşıdı. Büyük çoğunluğu mavi renkli elbiseler giyen eylemcilerin bazıları, dans gösterisi gerçekleştirdi.

Göstericiler, hükümetten en kısa sürede harekete geçerek okyanus ve denizlerdeki kirlenmenin önlenmesi ve deniz canlılarının aşırı avlanmadan korunmasını istedi.

Extinction Rebellion, eylemlerinin 10 gün süreceğini açıklamıştı. Eylemleri sırasında şimdiye kadar 600'den fazla üyesi gözaltına alınan grubun, bir gazete matbaasının giriş ve çıkışını kapatarak dün bazı gazetelerin dağıtımını engellemesi tepki çekmişti.