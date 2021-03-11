Londra'da eylem hazırlığındaki kadınlar polise tepkili: 'Sokakların güvenli olmamasının sorumlusu erkekler' - Son Dakika
BBC

Londra'da eylem hazırlığındaki kadınlar polise tepkili: 'Sokakların güvenli olmamasının sorumlusu erkekler'

11.03.2021 15:17
Londra'da eylem hazırlığındaki kadınlar polise tepkili: 'Sokakların güvenli olmamasının sorumlusu erkekler', System.String[]

Geçen hafta 33 yaşındaki Sarah Everard'ın kayboluşu ardından, kadınlara güvenlik öğütleri verilmesine sosyal medyadan öfkeyle tepki gösteren kadınlar, kendi güvenlik taleplerini sıraladılar.

Londra'nın güneyindeki Clapham'da geçen hafta Sarah Everard adlı bir kadının ortadan kaybolmasından bu yana, sosyal medyada binlerce kadın kamusal alanlarda neden kendilerini güvende hissetmediklerini anlatan ve taleplerini dile getiren paylaşımlar yapıyor. Londra'nın hafta sonunda kadın eylemlerine sahne olması bekleniyor.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nün, Clapham bölgesindeki kadınlara, yalnız sokağa çıkmamalarını tavsiye etmesine öfkeyle tepki gösteren çok sayıda kadın, güvenlik konusunda hep kadınlardan davranışlarını değiştirmelerinin beklenmesinin, dikkatleri erkeklerin aldığı kararlar ve eylemlerinden uzaklaştırdığını söylediler.

Ayrıca kadın grupları sosyal medyada #Sokaklarıİstiyoruz (ReclaimTheseStreets) etiketiyle bir çağrı yaparak Cumartesi akşamı saat 18.00'de kadınları Clapham bölgesinin büyük parkında (Clapham Common) Sarah Everard için bir anma eylemine katılmaya çağırdılar. Londra'nın farklı bölgelerinde de aynı saatte yapılacak benzer dayanışma eylemleri için çağrılar yapılıyor.

Eylem çağrılarında katılacaklara Covid mesafe önlemlerine dikkat edileceği ve beraberlerinde maske getirmeleri de söyleniyor.





33 yaşındaki pazarlama müdürü Sarah Everard, geçen Çarşamba günü akşam saat 21.00 sularında Clapham'daki bir arkadaşının evinden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolmuştu.

O zamandan bu yana önce "kaçırma" daha sonra "cinayet" zannıyla bir polis memuru ve ona yardımcı olduğu kuşkusuyla gözaltına alındılar ve yaşadıkları Kent bölgesindeki eve yakın bir ormanlık alanda bir ceset bulunduğu açıklandı.

Kamusal alanda güvende olmamak

Everard'ın kaybolması, sokaklarda ve kamusal alanlarda kendilerini güvende hissetmeyen çok sayıda kadının bu duyguları yaşamalarına sebep olan kendi taciz, tecavüz, şiddet deneyimlerini hatırlamasına ve paylaşmasına yol açtı.

Bir çok paylaşımda kadınlar aşırı dikkatli olup önlemler almalarına rağmen böyle hissettiklerini de anlattılar.

Kimisi iyi aydınlatılmış sokaklardan gidebilmek için nasıl yolunu uzattığını, kimisi telefonda konuşuyor gibi yaparak bir nevi caydırıcılık yaratmaya çalıştığını, koşabilecek ayakkabılar giydiklerini ya da savunma aracı olarak anahtarlarını ellerinde taşıdıklarını aktardı.

Reprieve adlı sivil toplum kuruluşunun yöneticilerinden Anna Yearly tweetinde "Eve gittiğinde arkadaşlarına güvende olduğunu bildirmek için 'Geldim' diye mesaj atan, koşmak gerekebilir diye düz ayakkabılar giyen, anahtarlarını ellerinde hazır tutan bütün kadınlar, olanlar sizin hatanız değil. Asla değildi. Bir çoğumuzun saldırıya uğrama hikayesi var. Hiç bir zaman bizim hatamız değil" yazdı.





'Bütün genç kadınlar taciz ediliyor'

Birleşmiş Milletler Kadın örgütünün İngiltere'de yaptırdığı ve daha bu hafta yayınlanan bir araştırma, ülkede 18-24 yaş arasındaki hemen tüm genç kadınların cinsel tacize maruz kaldıkları (yüzde 97) bütün yaşlardan kadınların da yüzde 80'inin hayatlarında en az bir kez kamusal bir alanda cinsel tacize maruz kaldıkları aktarılıyordu.

BM Kadın Örgütü İngiltere Sorumlusu Claire Barnett araştırmanın bulgularını açıklarken, "Bu bir insan hakları krizidir. Bunun çözümü zor bir sorun olduğunu söylemek yeterli olamaz" demişti.

Erkekler ne yapmalı?

Sarah Everard'ın kaybolmasıyla birlikte sosyal medya mesajlarının bir kısmında da kadınlar, olanlara şaşıran ve kadınlarla dayanışma niyetinde olan erkeklerin kamusal alanlarda neler yapabileceğini sormaları üzerine çok sayıda öneri getirdiler.

Mesajlar, Everard'ın kaybolduğu yerin yakınında yaşayan Stuart Edwards adındaki erkeğin sorusu üzerine akmaya başladı.

Edwards, "Sarah Everard'ın kaybolduğu yere beş dakikadan az bir mesafede yaşıyorum. Herkes alarmda. Sokaklarda kadınlara mümkün olduğunca mesafeli yürümek, yüzünü açmak dışında erkekler olarak kadınların endişelerini, korkularını azaltacak makul ne gibi şeyler yapabiliriz?" diye soruyordu.





Erkeklere, civarlarındaki kadınların daha rahat hissetmesi, onların tehdit oluşturmadığını anlamaları için ne tür mesajlar verebilecekleri nasıl davranabilecekleri anlatıldı.

Kadınlar, bu soruyu daha çok erkeğin, hayatlarındaki kadınlara sorması gerektiğini, yollarda kadınların hemen arkasında ya da çok yakınında yürümemeye ve onu takip ediyor izlenimi vermemeye dikkat edilmesi gerektiğini vurguladılar.

Bir kadın arkasındaki erkeğin adımlarını hızlandırmasından endişelendiğini, o yüzden tenha bir yolda yürüyen kadını geçmek isteniyorsa karşı kaldırıma geçmek, mesafe bırakmak gibi önlemler alınabileceğini söyledi.

Bir başka kadın "Bir erkeğin yolunuzu kestiğini farketmek çok korkutucu" diye ekledi ve dar sokak ve patikalarda, alt geçitlerde yolu kesmemek, kadın geçene kadar onun gerisinde kalmak gibi yollara başvurulabileceğini yazdı.

Başka bir öneri ise telefonda konuşmak ya da bir şekilde ses çıkarmak yoluyla, kadına varlığının tehdit olmadığını hissettirmek aniden korkmamasını sağlamaktı.

Bir kadın, erkeklerin, bir kadını korkmuş ya da sıkıntıda gördüklerinde aktif müdahaleye hazır olmaya çağırdı ve uzaktan kadına doğru "Hey Jane sen misin?" diye seslenmek gibi önlemlerin tehlikeli bir durumu engelleyebileceğini söyledi.

Ayrıca erkeklerden, toplumda yaygın olan davranışların değişebilmesi için, erkek arkadaşlarını sıkıntı yaratan davranışlarını görünce uyarmaları ve bu tavsiyeleri onlarla paylaşmaları da istendi.

Bir kadın erkeklerden, kadın arkadaşlarını evlerine bırakmalarını istedi ve "Bir kadın arkadaşınız ona eşlik etmenizi istiyorsa, bu size tehlikeli bir yolculuk gibi görünmese bile onları yargılamayın ya da 'amma da drama yaratıyorsun' demeyin. İnanın bana, biz de yalnız yürüyebilmeyi istiyoruz!" dedi.

Londra'da eylem hazırlığındaki kadınlar polise tepkili: 'Sokakların güvenli olmamasının sorumlusu erkekler'
Londra'da eylem hazırlığındaki kadınlar polise tepkili: 'Sokakların güvenli olmamasının sorumlusu erkekler'
Londra'da eylem hazırlığındaki kadınlar polise tepkili: 'Sokakların güvenli olmamasının sorumlusu erkekler'
Londra'da eylem hazırlığındaki kadınlar polise tepkili: 'Sokakların güvenli olmamasının sorumlusu erkekler'

Emniyet Müdürlüğü, Cumartesi, Cinayet, Londra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Londra'da eylem hazırlığındaki kadınlar polise tepkili: 'Sokakların güvenli olmamasının sorumlusu erkekler' - Son Dakika Dünya

BBC

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