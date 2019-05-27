Son Dakika Haberleri: Londra'da Filistinlilerden iftar

Londra'da Filistinlilerden iftar

1 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistinliler iftar programı düzenledi.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistinliler iftar programı düzenledi.
Filistin Forumu tarafından yapılan etkinliğe aralarında Filistin davasına destek veren İngiliz ve diğer uluslardan çok sayıda kişinin olduğu yaklaşık bin kişi katıldı.
Etkinliğin açılışında yapılan konuşmalarda Filistinlilerin direnişine dikkati çekilerek, mücadelenin özgürlükle sonuçlanacağı belirtildi.
Etkinlikte Filistin mücadelesine destek veren kurum ve kişilere plaket takdim edildi. Bu kişiler arasında İşçi Partisinden Colin Monehen ile "Filistin'in cesur kızı" olarak nitelendirilen Ahed Tamimi de yer aldı.
Filistinli şehitler için saygı duruşunda bulunulan ve dualar okunan etkinlikte, Suriye'deki Yarmuk Filistin Mülteci Kampında saldırılar ve abluka nedeniyle açlıktan ölümler dahil yaşananların anlatıldığı bir video gösterisi de yapıldı.
Etkinliğin sonunda ise Filistin şarkıları seslendirildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:49 Kaynak: AA
İngiltere, Filistin, Londra, Güncel
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