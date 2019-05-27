Londra'da Filistinlilerden iftar

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistinliler iftar programı düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistinliler iftar programı düzenledi.

Filistin Forumu tarafından yapılan etkinliğe aralarında Filistin davasına destek veren İngiliz ve diğer uluslardan çok sayıda kişinin olduğu yaklaşık bin kişi katıldı.

Etkinliğin açılışında yapılan konuşmalarda Filistinlilerin direnişine dikkati çekilerek, mücadelenin özgürlükle sonuçlanacağı belirtildi.

Etkinlikte Filistin mücadelesine destek veren kurum ve kişilere plaket takdim edildi. Bu kişiler arasında İşçi Partisinden Colin Monehen ile "Filistin'in cesur kızı" olarak nitelendirilen Ahed Tamimi de yer aldı.

Filistinli şehitler için saygı duruşunda bulunulan ve dualar okunan etkinlikte, Suriye'deki Yarmuk Filistin Mülteci Kampında saldırılar ve abluka nedeniyle açlıktan ölümler dahil yaşananların anlatıldığı bir video gösterisi de yapıldı.

Etkinliğin sonunda ise Filistin şarkıları seslendirildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Verdiğiniz Oylar İç Edildi, Çalındı

Bakan Akar, Yeni Askerlik Sisteminin Ne Zaman Yasalaşacağını Açıkladı

Ev Yanarken Salıncakta Sallanan Çocuk Sosyal Medyaya Damga Vurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatandaşlarla İftar Yaptı