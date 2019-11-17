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Londra'da finalin adı: Thiem & Tsitsipas

6 saat önce

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 7. gününde Dominic Thiem, Alexander Zverev'i 2-0 yenerek finale yükseldi.

Londra'da finalin adı: Thiem & Tsitsipas, System.String[]

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 7. gününde Dominic Thiem, Alexander Zverev'i 2-0 yenerek finale yükseldi.


İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın ikinci yarı final maçında, 5 numaralı seribaşı Avusturyalı Thiem ile 7 numaralı seribaşı Alman Zverev karşılaştı.


Thiem, turnuvanın son şampiyonu Zverev'i 1 saat 34 dakika süren mücadelenin ardından 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.


Turnuvanın finalinde Thiem, Yunan Stefanos Tsitsipas'ın rakibi oldu.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:23 
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