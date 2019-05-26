Son Dakika Haberleri: Londra'da Global Sağlık Konferansı yapıldı

Londra'da Global Sağlık Konferansı yapıldı

3 saat önce

TÜRKİYE ve İngiltere arasında bir köprü oluşturması amacıyla yapılan iki günlük konferansa Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Büyükelçilik Müsteşarı Ahenk Dereli, Tunus Büyükelçisi Nabil Ben Khedher, Ticaret Başmüşaviri Süleyman Beşli ve LaingBuisson International Limited CEO'su...

Londra'da Global Sağlık Konferansı yapıldı, System.String[]
TÜRKİYE ve İngiltere arasında bir köprü oluşturması amacıyla yapılan iki günlük konferansa Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Büyükelçilik Müsteşarı Ahenk Dereli, Tunus Büyükelçisi Nabil Ben Khedher, Ticaret Başmüşaviri Süleyman Beşli ve LaingBuisson International Limited CEO'su Keith Pollard katıldı. Büyükelçi Yalçın, Türkiye-İngiltere ilişkilerinin çok iyi gittiğini, geçen yıl 2.5 milyon İngiliz'in Türkiye'ye tatile gittiğini, Türkiye'den çok sayıda İngiliz gayrimenkul satın aldığını belirterek, "Türkiye'de sağlık sektörünün altyapısı ve sağlık hizmetleri çok güçlüdür. Bu nedenle sağlık hizmeti almak için İngilizler, Türkiye'ye gideceklerdir" dedi.

'BREXIT SONRASI AB DÜZENLEMELERİNE DAHİL OLMAYACAK'

Sunumlarda, 'Brexit' sürecinin iki ülke arasında sağlık alanında uluslararası ve ikili iş birliğine yönelik fırsatlar sunabileceğine de değinildi. Konferasta Brexit sonrası ile ilgili yapılan konuşmalarda; "İngiltere artık AB düzenlemelerine dahil olmayacak bu durum farklı ekonomik bölgelerle ticari iş birlikleri geliştirebilmelerine imkan verecek" denildi. Türkiye'den 15'in üzerinde hastanenin yer aldığı konferansa Acıbadem Hastanesi, Okan Üniversitesi Hastanesi, İstanbul Cerrahi, International Estetik, Lifemed, Elser, Medipol, Neolife, Dent35, Güven Hastanesi, Koç Üniversitesi Hastanesi, USHAS ve Liv Hospital gibi marka olmuş kuruluşlar katıldı. İngiltere'den Healthcare UK, Global Business Management, Türkiye- İngiltere Sağlık Elemanları Birliği (İTSEB), Birleşik Krallık Ulusal Tüp Bebek Derneği'de yer aldı.

TOPLANTILAR İKİ GÜN SÜRDÜ

Konferansta Büyükelçisi Ümit Yalçın, Ticaret Başmüşaviri Süleyman Beşli, TBCCI Başkanı Barisster Emma Edhem, Global Sağlık Konferansı'nın Türkiye ayağını yürüten Ekspoturk Türkiye'nin CEO'su Beşir Kemal Şahin, İTSEB Başkanı Dr. Ali Demirbağ, TBCCI direktörü Yavuz Sökmen, Global Business Management direktörü Nuri Bulgurcu, Laingbulsson International LTD CEO'su Keith Pollard, Healthcare sektörü başkanı Ufuk Eren, Ushas yetkilileri, Liv Hospital Grup Genel Kordinatörü Meri İştiroti gibi isimlerinde konuşma yaptı. Türkiye-İngiltere sağlık konferansı yuvarlak masa toplantıları ve ikili görüşmeler ikinci gününde sona erdi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:43 
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