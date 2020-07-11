Londra'da hayvan hakları savunucuları havuzlara kırmızı boya döktü - Son Dakika

Bunun gelecekteki salgınları önleyeceğini savunan aktivistler, daha sonra "İngiliz hükümetinin elindeki kanı simgelediğini" söyledikleri kırmızı boyaları havuzlara döktü.

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