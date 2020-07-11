Londra'da hayvan hakları savunucuları havuzlara kırmızı boya döktü - Son Dakika

İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan hakları aktivistleri Trafalgar Meydanı'ndaki havuzlara kırmızı boya döktü. Eylemde 2 kişi gözaltına alındı.
Trafalgar Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetten hayvan yetiştiriciliğine son vererek bitki bazlı bir gıda sistemine geçmesini istedi.
Bunun gelecekteki salgınları önleyeceğini savunan aktivistler, daha sonra "İngiliz hükümetinin elindeki kanı simgelediğini" söyledikleri kırmızı boyaları havuzlara döktü.
Polis, eylemi gerçekleştiren 2 kişiyi gözaltına aldı.