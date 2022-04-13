Londra'da Hollywood'un ikonik filmlerinin Yeşilçam uyarlamalarının gösterimi yapıldı - Son Dakika
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Londra'da Hollywood'un ikonik filmlerinin Yeşilçam uyarlamalarının gösterimi yapıldı

13.04.2022 12:05
Londra'da Hollywood'un ikonik filmlerinin Yeşilçam uyarlamalarının gösterimi yapıldı

Londra Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle başkentteki Sinema Müzesi'nde düzenlenen festivalde, Hollywood'un Türk sinemasına uyarlanan ikonik filmlerinin gösterimi yapıldı.

Londra Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle başkentteki Sinema Müzesi'nde düzenlenen festivalde, Hollywood'un Türk sinemasına uyarlanan ikonik filmlerinin gösterimi yapıldı.

Remakesploitation Film Kulübü'nün kurucusu Iain Robert Smith tarafından Londra YEE, King's College London, Türk Hava Yolları (THY) ve Sinema Müzesi ile iş birliğinde düzenlenen "Remakesploitation Fest 2022" film festivali kapsamında, 2 gün boyunca Hollywood'un ikonik filmlerinin Yeşilçam uyarlamaları meraklılarıyla buluştu.

Filmlerin, Türkçe uyarlamalarının yeni İngilizce altyazılarla restore edilmiş versiyonlarının gösteriminin yapıldığı etkinliğe, dünyanın dört bir yanından festival için gelen akademisyen ve yönetmenler katıldı. Her film gösteriminin ardından panel ve soru cevap bölümü düzenlendi.

Remake, Remix, Rip-Off belgeselinin yönetmeni Cem Kaya, "Dünya Hollywood'u Nasıl Yeniden Uyarladı? (How the World Remade Hollywood)" kitabının yazarı Ed Glaser ve "Türk Sinemasında Yeniden Yapımlar" kitabının yazarı Ahmet Gürata, İstanbul İstinye Üniversitesi Film Çalışmaları ve Tarih Bölümü Profesörü Nezih Erdoğan, Namık Kemal Üniversitesi'nde Türk Gotiği ve Türk Kimliği İmajı konusunda araştırmalar yapan akademisyen Tuğçe Bıçakçı Syed festivale katılan özel konuklar arasında yer aldı.

Filmlerin Türk uyarlamaları için hazırlanan özel afişler sergilendi

Festivalde, bazılarının İngiltere'de ilk kez gösterimlerinin yapıldığı toplam 6 film yer aldı.

William Friedkin'in ünlü The Exorcist filminin Türk uyarlaması olan "Şeytan" ve Star Trek filminin Türk uyarlaması olan "Turist Ömer Uzay Yolunda" etkinlikte gösterilen filmler arasında yer aldı.

Festivalde, Elm Sokağı Kabusu (The Nightmare on Elm Street) da dahil Hollywood'un pek çok ünlü film afişlerini tasarlayan tasarımcı Graham Humphrey's'in Türk uyarlamaları için özel olarak hazırladığı afişler de satışa sunuldu.

Festivalin ardından King's College London'da, festivalin ana teması olan "Türk Filminin Yeniden Yapımını Yeniden Çerçevelemek" konulu konferans düzenlendi.

Bahçeşehir Üniversitesinden akademisyen Kaya Özkaracalar ve Delaware Üniversitesinden Seda Öz'ün de yer aldığı etkinlikte, Türk film uyarlamaları hakkında bugün değişen genel anlayışa dair konular ele alındı.

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Hollywood, Yeşilçam, Londra, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Londra'da Hollywood'un ikonik filmlerinin Yeşilçam uyarlamalarının gösterimi yapıldı - Son Dakika


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