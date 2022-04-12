Londra'da iklim değişikliği protestosu - Son Dakika
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Londra'da iklim değişikliği protestosu

12.04.2022 15:24
Londra'da iklim değişikliği protestosu

İngiltere'de çevreci grup Extinction Rebellion aktivistleri, fosil yakıt endüstrisine verilen desteği protesto etmek için bir sigorta şirketinin girişini kapattı.

İngiltere'de çevreci grup Extinction Rebellion aktivistleri, fosil yakıt endüstrisine verilen desteği protesto etmek için bir sigorta şirketinin girişini kapattı.

Göstericiler, sabah saat 07.00 sıralarında sigorta şirketi Lloyd's ofisi önünde toplanarak, çalışanların içeri girmesini engelledi.

Protestoda grup üyeleri, ellerini kapılara yapıştırıcılarla yapıştırdı ve kapıları zincirledi. İçeride bulunan personelin dışarı çıkmasına ise izin verildi.

Bazı grup üyeleri de binanın dışına tırmanarak "Fosil yakıtlara şimdi son verin" ve "İklim adaletini sağlayın" yazılı iki pankart astı.

Extinction Rebellion üyeleri, amaçlarının Lloyd's'un faaliyetlerini bir gün durdurmak olduğunu belirtti. Aktivistler, firmanın fosil yakıt projelerini sigortalamayı bırakmasını talep ediyor.

AA muhabirine konuşan grup üyelerinden Riz Choudhrv, "Bugün iklim değişikliğini protesto etmek için buradayız. Özellikle Lloyd's, fosil yakıt suçlusu şirketlerinin yüzde 40'ından fazlasının sigortacısı. Bu yüzden bunu açıkça ortaya koymak için buradayız, bunu durdurmamız gerekiyor." dedi.

Sal Mager ise şirketin 2020'de yeni fosil yakıt projelerini sigortalamayı 2030'a kadar bırakacağı sözü verdiğini belirterek, "Şimdiden bundan geri adım atıyorlar. Bu, insanlara yanlış bir güvenlik hissi veriyor ve acilen harekete geçmemiz gerekiyor. Bu beni korkutuyor." diye konuştu.

Lloyd's önündeki protesto, grubun iklim krizine dikkati çekmek amacıyla başkent Londra'da başlattığı bir haftalık eyleminin bir parçasını oluşturuyor.

Grup, hafta sonu başkentte büyük gösteriler düzenledikten sonra pazartesi sabahı Hyde Park'ta bir araya gelmişti.

Londra polisi, pazar günü Lambeth ve Vauxhall Köprülerinde trafiği engellemek isteyen 38 eylemcinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Londra'da iklim değişikliği protestosu - Son Dakika


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