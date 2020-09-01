Londra'da iklim protestoları başladı - Son Dakika

İngiltere'nin başkenti Londra'da hükümetin iklim kriziyle mücadele noktasında daha fazla adım atması talebiyle iklim protestosu gerçekleştirildi. Protestoyu belirlenen sürede sonlandırmayan göstericilere polis müdahale etti.

İngiltere'nin başkenti Londra kez daha iklim protestosuna ev sahipliği yaptı. Hükümetin iklim kriziyle mücadele noktasında daha fazla adım atması gerektiğini savunan "Yok Oluş İsyanı" (Extinction Rebellion) hareketinin düzenlediği protestoya farklı kentlerden gelen iklim aktivistleri dahil binlerce kişi katıldı. Parlamento meydanında gerçekleştirilen protestoda göstericiler pankart taşırken, İngiltere Polis teşkilatı ise parlamento etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. İngiltere'nin sembollerinden olan Big Ben ve Trafalgar Meydanı arasında gerçekleştirilen eyleme katılanlardan bazıları, eyleme dikkat çekmek için kendilerini birbirine kelepçeledi. 2 hafta sürecek eylemlerde binlerce polisin görev alacağı belirtilirken, katılımcı sayısının 14 gün sonunda yüz binleri bulacağı öngörülüyor.

Bazı protestocular gözaltına alındı

Londra polisi iklim protestosunun yerel saatler 19.00'da sonlandırılmasını isterken, "dağılın" uyarılarına uymayan bazı göstericiler polis tarafından gözaltına alınarak İngiltere Polis Teşkilatı merkezine götürüldü. Göstericilerin protesto sırasında kollarına bağladıkları ekipmanı ayırmak için polis özel ekipmanlar kullandı. Özel olarak getirtilen kaynak ve pense ile kesilen kolluklardan ayrılan göstericiler polis eşliğinde gözaltına alındı. Gerçekleştirilen gözaltı işlemi sırasında kelepçelenerek polis arabalarına götürülen eylemciler, protestonun gerçekleştirildiği parlamento meydanından diğer göstericiler tarafından alkışlar ve desteklerle uzaklaştırıldı.

Bu yıl düzenlenen eylemlerde görev alan polis sayısının oldukça fazla olduğu göze çarparken, polislerin eylemcilere maske kullanmaları konusunda da uyarı yaptığı görüldü. - LONDRA