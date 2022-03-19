(LONDRA)- Londra'da Irkçılık Karşıtı Protesto - Son Dakika
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(LONDRA)- Londra'da Irkçılık Karşıtı Protesto

19.03.2022 21:19

- Londra'da ırkçılık karşıtı protesto İngiltere'nin başkenti Londra'da ırkçılık karşıtı düzenlenen protestoya binlerce kişi katıldı.

- Londra'da ırkçılık karşıtı protesto

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da ırkçılık karşıtı düzenlenen protestoya binlerce kişi katıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da ırkçılık karşıtı protesto düzenlendi. İngiltere'de Devlet televizyonu olan BBC binasının önünde buluşan binlerce protestocu, İngiltere parlamento binasına kadar yürüdü. Yaklaşık 2 buçuk saat süren yürüyüş sırasında İngiltere Polis Teşkilatından birçok görevli, güvenliği sağlamak için göstericilere yürüyüş çemberi oluşturdu. Irkçılık karşıtı pankartlarla yürüyüşe başlayan grup, Ukrayna'da yaşanan olayları da protesto ederek, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı sloganlar attı. Protestocular, Londra'da bulunan Başbakanlık Ofisi'nin önünden geçerken de Başbakan Boris Johnson ve heyetine tepkilerini slogan atarak gösterdi.

(LONDRA)- Londra'da Irkçılık Karşıtı Protesto
(LONDRA)- Londra'da Irkçılık Karşıtı Protesto
(LONDRA)- Londra'da Irkçılık Karşıtı Protesto

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (LONDRA)- Londra'da Irkçılık Karşıtı Protesto - Son Dakika


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SON DAKİKA: (LONDRA)- Londra'da Irkçılık Karşıtı Protesto - Son Dakika
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