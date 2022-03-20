Londra'da ırkçılık karşıtı protesto - Son Dakika
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Londra'da ırkçılık karşıtı protesto

20.03.2022 16:07

İngiltere'nin başkenti Londra'da ırkçılık karşıtı düzenlenen protestoya binlerce kişi katıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da ırkçılık karşıtı düzenlenen protestoya binlerce kişi katıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da ırkçılık karşıtı protesto düzenlendi. İngiltere'de Devlet televizyonu olan BBC binasının önünde buluşan binlerce protestocu, İngiltere parlamento binasına kadar yürüdü. Yaklaşık 2 buçuk saat süren yürüyüş sırasında İngiltere Polis Teşkilatından birçok görevli, güvenliği sağlamak için göstericilere yürüyüş çemberi oluşturdu. Irkçılık karşıtı pankartlarla yürüyüşe başlayan grup, Ukrayna'da yaşanan olayları da protesto ederek, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı sloganlar attı. Protestocular, Londra'da bulunan Başbakanlık Ofisi'nin önünden geçerken de Başbakan Boris Johnson ve heyetine tepkilerini slogan atarak gösterdi.

Londra'da ırkçılık karşıtı protesto
Londra'da ırkçılık karşıtı protesto
Londra'da ırkçılık karşıtı protesto

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Protesto, Irkçılık, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Londra'da ırkçılık karşıtı protesto - Son Dakika


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SON DAKİKA: Londra'da ırkçılık karşıtı protesto - Son Dakika
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