- Londra'da izinsiz sokak partisine müdahale: 15 polis yaralı- Polis araçları taşlandı, takviye... - Son Dakika

- Londra'da izinsiz sokak partisine müdahale: 15 polis yaralı- Polis araçları taşlandı, takviye...

- Londra'da izinsiz sokak partisine müdahale: 15 polis yaralı Polis araçları taşlandı, takviye ekip istendi İngiltere'nin başkenti Londra'da gece saatlerinde izinsiz olarak düzenlenen sokak partisine polis müdahale etti.

- Londra'da izinsiz sokak partisine müdahale: 15 polis yaralı

Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi

Polis araçları taşlandı, takviye ekip istendi

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da gece saatlerinde izinsiz olarak düzenlenen sokak partisine polis müdahale etti. Çıkan olaylarda 15 polis yaralandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde yer alan Brixton bölgesinde bir grup gece saatlerinde sokak partisi düzenledi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında büyük çaplı etkinlikliklerin yasak olduğu ülkede ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Londra polisi, parti düzenleyen grubu dağıtmak isteyince tansiyon yükseldi. Çıkan olaylarda kalabalık grup, polise taş atarak karşılık verdi. Bazı polis araçlarının camları kırıldı. Olayların büyümesi üzerine bölgeye takviye polis ekibi çağrıldı.

15 polis yaralandı

Londra Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, 15 polisin yaralandığı ve yaralanan polislerden 2'sinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, 4 kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi. Polis Şefi Colin Wingrove, "Dün gece bölge sakinlerinden gürültü nedeniyle çok sayıda şikayet aldık. Polis memurları da ihbarları değerlendirdi. Bu etkinlikler yasa dışıdır ve halk sağlığı ile korona virüs kısıtlamalarına karşı bir risk oluşturmaktadır. Memurlara karşı gösterilen şiddet asla kabul edilemez ve hiçbir şekilde hoş görülemez" diye konuştu.

Wingrove olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sorumluların adalete teslim edileceğini belirtti.

Koronavirüs, İngiltere, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Londra'da izinsiz sokak partisine müdahale: 15 polis yaralı- Polis araçları taşlandı, takviye... - Son Dakika

Son Dakika

20:56 Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi 20:28 İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti 19:41 Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:44 Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:43 200 milyonla kayıplara karışan 3 kuyumcudan biri teslim oldu 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 13:20 Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi 10:40 Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
20:45
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
20:41
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
20:34
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
20:22
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
20:05
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
19:41
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
19:40
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
19:39
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gittiği ortaya çıktı
19:27
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
19:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 21:00:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Londra'da izinsiz sokak partisine müdahale: 15 polis yaralı- Polis araçları taşlandı, takviye... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]