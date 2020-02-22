Londra'da Julian Assange'a destek gösterisi - Son Dakika
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Londra'da Julian Assange'a destek gösterisi

6 saat önce

ABD'nin iade talebi nedeniyle hakim karşısına çıkmaya hazırlanan Wikileaks kurucusu Julian Assange için Londra'da destek gösterisi yapıldı.

Londra'da Julian Assange'a destek gösterisi, System.String[]

ABD'nin iade talebi nedeniyle hakim karşısına çıkmaya hazırlanan Wikileaks kurucusu Julian Assange için Londra'da destek gösterisi yapıldı.

Başını Pink Floyd müzik grubunun gitaristi Roger Waters ile Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis'in çektiği gösteriye Wikileaks Baş Editörü Kristinn Hrafnsson ile Assange'ın babası John Shipton da katıldı. İngiltere'deki gazetecilik örgütlerinin de destek verdiği gösteri Avustralya Yüksek Komisyonu önünde başladı.

Assange maskeleri takan ve ABD'de kullanılan hapishane kıyafetleri giyen göstericilerin öne çıktığı eylemde, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ABD Başkanı Donald Trump karşıtı sloganlar atıldı. Komisyon binası önünden yürümeye başlayan göstericiler kent merkezinde yolu trafiğe kısmen kapatırken, eylem İngiliz parlamentosu önünde mitinge dönüştü.

Assange davası

Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı. ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı. Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı. Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti.

İade davasının duruşmaları gelecek hafta başlayacak

İngiltere'de mahkemenin, casuslukla suçlandığı ABD'nin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange'ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar, Assange'ın iade davasının 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

İngiltere'de en ağır suçluların bulunduğu hapishane olarak bilinen Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan Assange hakkındaki iade davasının duruşmaları pazartesi günü başlayacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Julian Assange, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:38 Kaynak: AA
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