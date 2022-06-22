Londra'da kanalizasyon örneklerinde çocuk felci virüsü tespit edildi - Son Dakika
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Londra'da kanalizasyon örneklerinde çocuk felci virüsü tespit edildi

22.06.2022 16:55
Londra'da kanalizasyon örneklerinde çocuk felci virüsü tespit edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan atık su örneklerinde çocuk felcine neden olan virüse rastlandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan atık su örneklerinde çocuk felcine neden olan virüse rastlandı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından (UKHSA) yapılan açıklamada, virüsün muhtemelen yakın zamanda yurt dışında canlı bir virüsle aşılanmış biri tarafından Londra'ya taşındığı belirtildi.

Açıklamada, riskin düşük olduğu ancak ebeveynlere çocuklarının hastalığa karşı tam olarak aşılandığından emin olmaları uyarısında bulunuldu.

Virüsün tespitinin ardından "ulusal durum" ilan edildi

İngiliz sağlık yetkilileri, çocuk felci virüsünün tespit edilmesi üzerine "ulusal durum" ilan etti ve durumu Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bildirdi.

Öte yandan, ülkede şu ana kadar herhangi bir çocuk felci vakası tespit edilmedi.

İngiltere'de çocuklara yönelik rutin uygulama kapsamında, 1 yaşından önce üç kez, daha sonra 3 ve 14 yaşlarında inaktif polio aşısı sunuluyor.

Ülkede 1950'lerde yaygın olan çocuk felci vakası son olarak 1984'te tespit edilmişti.

Nadir görülen hastalıklardan çocuk felci, 5 yaşından küçük çocuklarda görülen ve aynı isimli virüsün neden olduğu bir hastalık olarak tanımlanıyor.

Virüs, her 200 vakadan birinde omuriliğe sirayet ederek geri dönüşü olmayan felce yol açıyor. Felç olanlardan yüzde 5 ila 10'u, solunum kasları etkilendiğinde yaşamını yitiriyor.

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Kaynak: AA

England, Londra, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Londra'da kanalizasyon örneklerinde çocuk felci virüsü tespit edildi - Son Dakika

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