Londra'da Kent Merkezinde İftar Sofrası - Son Dakika
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Londra'da Kent Merkezinde İftar Sofrası

18.04.2022 09:47

Londralı Müslümanlar, kentin en bilinen noktalarından konser salonu Royal Albert Hall'un basamaklarında oruçlarını açtı.

Londralı Müslümanlar, kentin en bilinen noktalarından konser salonu Royal Albert Hall'un basamaklarında oruçlarını açtı.

Düzenlenen iftara yaklaşık 500 kişi katıldı.

Etkinliği düzenleyen Ramazan Çadırı Projesi isimli dernek, konser salonunun basamaklarını "Açık İftar 2022" için iftar sofrasına dönüştürdü.

2011 yılında üniversite öğrencileri tarafından kurulan dernek bugüne kadar Londra'nın diğer ünlü merkezlerinin yanı sıra Türkiye dahil çok sayıda ülkede iftarlar düzenledi.

Londra'da Kent Merkezinde İftar Sofrası

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Londra, Konser, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

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SON DAKİKA: Londra'da Kent Merkezinde İftar Sofrası - Son Dakika
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