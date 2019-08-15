Londra'da Keşmir protestosu: Modi savaşma çay yap!
32 dakika önce
İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce gösterici Hindistan'ın Keşmir politikasını protesto etmek için Hİndistan Yüksek Komisyonu önünde toplandı.
İngiltere
'nin başkenti Londra
'da binlerce gösterici Hindistan
'ın Keşmir politikasını protesto etmek için Hİndistan Yüksek Komisyonu önünde toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:21
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