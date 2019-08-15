Son Dakika Haberleri: Londra'da Keşmir protestosu: Modi savaşma çay yap!
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Londra'da Keşmir protestosu: Modi savaşma çay yap!

32 dakika önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce gösterici Hindistan'ın Keşmir politikasını protesto etmek için Hİndistan Yüksek Komisyonu önünde toplandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce gösterici Hindistan'ın Keşmir politikasını protesto etmek için Hİndistan Yüksek Komisyonu önünde toplandı.
Hindistan, İngiltere, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:21 
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