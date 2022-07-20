Londra'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı çerçevesinde toplantı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Londra'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı çerçevesinde toplantı yapıldı

20.07.2022 15:34
Londra'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı çerçevesinde toplantı yapıldı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde toplantı düzenlendi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, İngiltere'de yerleşik Kıbrıs Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yalçın, konuşmasında, Ada'da iki devletli çözümün önemine işaret ederek, "Bu reçeteyi göremeyip, ısrarla ve inatla hala eski yanlışları yapmakta ısrar etmek hem anlamsız hem akılsızca. (Bu) Hem de kimin gerçekten, kimin enerji kaynaklarında adil kullanımdan yana olduğunu, kimin huzur ve barış istediği yönünde hepimize çok büyük bir mesaj vermektedir." ifadesini kullandı.

Yalçın, KKTC'nin tanıtılması ve haklarının kazanılması konusunda İngiltere'de yaşayan Türklere de görevler düştüğünü vurgulayarak, dayanışma içerisinde etkinliğin artırılması gerektiğini söyledi.

YORUMLAR
500
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı Edirne'de Kıbrıs gazileriyle kutlandı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı Edirne'de Kıbrıs gazileriyle kutlandı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'nci yıldönümü kutlandı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'nci yıldönümü kutlandı
Kaynak: AA

Kıbrıs Barış Harekatı, Türkiye, Londra, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Londra'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı çerçevesinde toplantı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'yi işgal eden teröristlere karşı operasyon sinyali verdi: İran ve Rusya ile PKK/YPG'ye karşı birleşiyoruz
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da sel afeti yaşanırken tatilden dönmeyen İmamoğlu'na tepki gösterdi: Nerede olursan ol atlayıp geleceksin
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinden saatler sonra yaşandı! Suriyeli bakan Tahran'a giderek skandal ifadeler kullandı
14:57 Bolu'da sudan zehirlenenlerin sayısı 63'e yükseldi! Çocuklar halüsinasyon görüyor
14:54 Ahmet Davutoğlu'ndan kaos iddiası: Bu kış için endişeliyim
14:40 Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali görenleri şaşırttı! 1075 yıl hapis cezası almıştı
14:39 13 gün önce kaybolan 10 yaşındaki engelli Emine Ayhan'ın cesedini, kadavra köpeği buldu
14:37 Selçuk Ural'dan çok konuşulacak çapkınlık itirafı: Karım, kapımda yatan kadınlara su verirdi
14:02 Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun babası hayata gözlerini yumdu
13:45 Bakaya kalanlar dikkat! Bedelli askerlikte geciken her ay için 1167 lira ceza ödenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 15:39:39. #1.11#
SON DAKİKA: Londra'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı çerçevesinde toplantı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement