Londra'da kiracılar hükümeti protesto etti - Son Dakika
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Londra'da kiracılar hükümeti protesto etti

20.04.2022 20:49

İngiltere'nin başkenti Londra'da kiracılar, yıllardır yaşadıkları konutların dış cephe kaplamalarının yangına karşı dayanıklı hale getirilmesi konusunda mağdur bırakıldıklarını belirterek, hükümeti protesto etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da kiracılar, yıllardır yaşadıkları konutların dış cephe kaplamalarının yangına karşı dayanıklı hale getirilmesi konusunda mağdur bırakıldıklarını belirterek, hükümeti protesto etti.

Parlamento Meydanı yakınındaki Aziz George heykeli önünde toplanan onlarca uzun vadeli kira sözleşmesi sahibi, İngiliz hükümeti tarafından eski binaların yangın riskine karşı güçlendirilmesi konusunda yalnız bırakılmaktan şikayet etti.

Ülkede bazı özel konutların kullanım hakkı, mülk sahipleri tarafından uzun vadeli kira sözleşmesi ile bir başkasına verilebiliyor.

Protestocular, evlerinin bulunduğu yüksek katlı binaların dış cephe kaplamalarının yangın riski oluşturduğunu belirterek, hükümeti bir an önce harekete geçmeye çağırdı.

İsmini vermek istemeyen bir protestocu, "Ben de uzun vadeli kiracıyım. Bir yıl önce içerisinde yaşadığımız konutun bulunduğu sitedeki binaların yangına karşı güvenli olmadığını öğrendik. Dış cephelerin yenilenmesi, kaplamaların yenilenmesi gerekiyor ve şu anda bunu kimin ödeyeceği belli değil." ifadelerini kullandı.

Evinin bulunduğu binanın yangına karşı güvenli olmamasından dolayı endişe duyduğunu belirten protestocu, " Ne zaman, kim, hangi parayla evlerimizi yangına karşı daha güvenli hale getirecek bilmiyoruz. O zamana kadar da işte bu güvenli olmayan evlerde yaşamaya devam ediyoruz." dedi.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Liberal Demokrat Partili eski milletvekili Rabina Khan, "Kiracılar asla bu masrafları ödemek zorunda bırakılmamalı." dedi.

2017'de Londra'nın merkezi semtlerinden North Kensington'da 24 katlı "Greenfell Tower" adlı binada gece yarısı çıkan yangında 72 kişi hayatını kaybetmişti.

Londra'da kiracılar hükümeti protesto etti
Londra'da kiracılar hükümeti protesto etti
Londra'da kiracılar hükümeti protesto etti
Londra'da kiracılar hükümeti protesto etti

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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