Londra'da korona virüs etkileri devam ediyor - Son Dakika

İngiltere'de korona virüs nedeniyle ölü sayısı 71'e, vaka sayısı ise bin 950'ye yükseldi. Başbakan Boris Johnson ise açıkladığı 'sürü bağışıklığı' stratejisiyle özellikle Londralılara zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama çağrısında bulunuyor.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada yayılan korona virüsü Avrupa'da etkisini sürdürüyor. 31 Ocak'ta tespit edilen ilk vakadan bu güne kadar İngiltere'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e, toplam vaka sayısı ise bin 950'ye yükseldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıkladığı "Sürü bağışıklığı" stratejisi de ülkenin yüzde 80'ine virüsün bulaşacağı ve halkın virüs için kendi kendilerine bağışıklık kazanmalarını içeriyor.



Londralılara çağrı



Başkent Londra'da çok sayıda dükkan ile kafe de sağlık ve güvenlik gerekçesiyle kepenk kapattı. Başbakan Johnson, özellikle Londralıların bar, kulüp, kafe gibi mekanlara gitmemelerini gerekirse evden çalışmalarını isteyerek, "Kendiniz veya evinizdeki herhangi birinin yüksek ateşi veya öksürüğü varsa 14 gün boyunca hane olarak kendinizi karantinaya almanızı istiyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.



Londralılar ise yeni tip korona virüs ile ilgili farklı görüşlerde bulundu. Bir vatandaş, "Bağışıklık sistemimizin bu konuda çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Biz bunu tek başımıza yenebiliriz ancak evdeki ailemize bunu taşıma riskimiz de bulunuyor" şeklinde konuşurken bir diğer vatandaş da, "Birçok vaka yüzünden korona virüsten korkuyorum. Ailem için ve kendim için çok üzülüyorum. Bence bütün herkes bu hastalığı kapacak ve içimizde yaşayacaklar" diye konuştu.



"Johnson, bizi paniğe teşvik etmemek için böyle konuşuyor"



Bir diğer Londralı ise, "Korona virüsün çıkmasına sevindim. Böylece insanlar böyle yaşamayı unutmuşlardı. Mesela ellerini yıkamıyordu insanlar, harika bir şey bu. 'Boris Johnson bizi ölüme terk ediyor' serzenişleri doğru değil, sadece ellerinizi yıkayın diyor. Bence Boris Johnson bizi paniğe teşvik etmemek için böyle konuşuyor" ifadelerini kullandı. - LONDRA