Kovid-19 önlemleri nedeniyle metro ve tren istasyonlarına sessizlik hakim - Son Dakika

Kovid-19 önlemleri nedeniyle metro ve tren istasyonlarına sessizlik hakim

27.12.2020 19:27

İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede en sert önlemlerin uygulandığı başkent Londra'daki metro ve şehirler arası tren istasyonlarına sessizlik hakim oldu.

İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede en sert önlemlerin uygulandığı başkent Londra'daki metro ve şehirler arası tren istasyonlarına sessizlik hakim oldu.

Kovid-19 salgınına karşı dördüncü aşama önlemler kapsamında temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı marketler hariç tüm iş yerlerinin kapatıldığı kentte, metro ve tren istasyonları boş kaldı.

Kentteki King's Cross ve Victoria şehirler arası tren istasyonu ile yolcu yoğunluğuna her daim rastlanan Londra Köprüsü, Westminster ve Green Park metro istasyonları tenhalaştı.

İngiltere'de Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıktığı ve bunun daha öldürücü olduğuna dair veri bulunmadığı açıklanmıştı.

Ülkede, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün görülmesi paniğe yol açarken, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.

Yeni vakaların, ülkenin güneydoğusundaki yüzde 43'ünün, doğusunda yüzde 59'nun ve Londra'da yüzde 62'sinin daha hızlı bulaşan türden kaynaklandığı bildirilirken başkentte temel ihtiyaç malzemeleri satan marketler ile eczanelerin haricinde tüm iş yerleri kapatılmıştı.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle metro ve tren istasyonlarına sessizlik hakim
Kovid-19 önlemleri nedeniyle metro ve tren istasyonlarına sessizlik hakim
Kovid-19 önlemleri nedeniyle metro ve tren istasyonlarına sessizlik hakim
Kovid-19 önlemleri nedeniyle metro ve tren istasyonlarına sessizlik hakim

Westminster, İngiltere, Londra, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 önlemleri nedeniyle metro ve tren istasyonlarına sessizlik hakim - Son Dakika


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