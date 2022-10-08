Londra'da Mahsa Amini için protesto - Son Dakika
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Londra'da Mahsa Amini için protesto

08.10.2022 22:11

- Londra'da Mahsa Amini için protesto İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto düzenlendi.

- Londra'da Mahsa Amini için protesto

LONDRA - İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto düzenlendi.

İran'da gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini için İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto düzenlendi. İngiltere'de yaşayan İranlıların ve bazı İngiliz sivil toplum kuruluşlarının ortak düzenlediği gösteride yüzlerce kişi Trafalgar Meydanı'nda bir araya geldi. Göstericiler ellerinde, "İran için özgürlük", "Mahsa Amini" ve "İran'da kadınlara özgürlük" yazılı pankartlar taşıyarak, İran hükümetine tepki gösterdi. Trafalgar Meydanı'nda yapılan konuşmaların ardından yürüyüşe geçen göstericiler, Parlamento Meydanı'nda gösterilerini sonlandırdı.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı. İran devlet televizyonu, gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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Kaynak: İHA

Mahsa Emini, Londra, İran, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Londra'da Mahsa Amini için protesto - Son Dakika

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SON DAKİKA: Londra'da Mahsa Amini için protesto - Son Dakika
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