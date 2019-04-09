Son Dakika Haberleri: Londra'da Maskeli 1'i Kadın 3 Kişi Türk Derneğine Saldırdı

Londra'da Maskeli 1'i Kadın 3 Kişi Türk Derneğine Saldırdı

54 dakika önce

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'nın Stoke Newington bölgesinde yer alan Fulden Road üzerinde 5 ay önce faaliyete geçen dernek lokaline saldırı, pazar akşamı saat 23.50 sularında düzenlendi.

Londra'da Maskeli 1'i Kadın 3 Kişi Türk Derneğine Saldırdı, System.String[]
İNGİLTERE'nin başkenti Londra'nın Stoke Newington bölgesinde yer alan Fulden Road üzerinde 5 ay önce faaliyete geçen dernek lokaline saldırı, pazar akşamı saat 23.50 sularında düzenlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarında derneğin kapısına kadar gelen yüzleri maskeli 1'i kadın 3 saldırgan, duvarlara ve kapıya 'PKK' yazdı. Ardından derneğin camlarını kırdılar. Dernekte kimsenin olmadığı sırada düzenlenen saldırıyı derneğin yan tarafındaki kahvede bulunanlar görüp polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, kamera kayıtlarına el koyarak soruşturma başlattı.

NEDEN SALDIRDIKLARINI ANLAMIŞ DEĞİLİZ

Olayın duyulması ardından Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, dernek başkanı Ali Kılınç'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Derneğe ziyaret düzenleyen Başkonsolos Çınar Ergin de konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Ergin, "Saldırıyı kınıyoruz. Provokasyonlara kapılmayıp birlik olalım" dedi. Sadece eğitim ve kültür faaliyetleri yürüttüklerini belirten dernek başkanı Kılınç, "Biz bir yöre derneğiyiz, siyasetle uğraşmıyoruz. Derneğimizi neden hedef aldıklarını anlamış değiliz. Bu tür saldırılar bizi yıldıramaz" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:31 

Londra, Güncel
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