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Londra'da McDonald's çalışanları greve gitti

6 saat önce

İngiltere'de McDonald's çalışanları ücretlerinin artırılması için greve gitti.

Londra'da McDonald's çalışanları greve gitti, System.String[]

İngiltere'de McDonald's çalışanları ücretlerinin artırılması için greve gitti.

Başkent Londra'da 6 McDonald's mağazasının çalışanları ücretlerinin saat başı 15 sterline yükseltilmesi ve işverenle yaptıkları anlaşmalarda iş güvencelerinin artırılması talebiyle greve başladı.

Sayıları 100'ü bulan McDonald's çalışanları, Başbakanlık konutunun da bulunduğu Downing Caddesine kadar ellerindeki dövizlerle yürüdü. Protestocular, McDonald's tarafından sendikalarının tanınması ve ücret görüşmelerinin bağlı bulundukları sendika ile yapılması talebinde bulundu.

İngiltere'de herhangi bir işçi sendikasını tanımayan McDonald's, çalışanlarının büyük kısmını saati 8,21 sterlin olan asgari ücretle istihdam ediyor.

Özellikle Londra'daki McDonald's personeli tam zamanlı çalışmalarına rağmen kiralarını bile ödeyemediklerinden yakınıyor.

McDonald's tarafından yapılan açıklamada ise çalışanların tamamına çalışma saatlerine ilişkin garanti verildiği, toplam 130 bin çalışandan çok küçük bir kısmının greve katıldığı belirtildi.

Başbakanlık, İngiltere, Londra, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:06 Kaynak: AA
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