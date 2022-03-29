Londra'da "Muhabbet Türküleri" konseri düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Londra'da "Muhabbet Türküleri" konseri düzenlenecek

29.03.2022 13:54
Londra'da "Muhabbet Türküleri" konseri düzenlenecek

Bağlama ve kopuz virtüözü Coşkun Karademir, "Muhabbet Türküleri" konseriyle Anadolu'nun seslerini Londra'ya getirecek.

Bağlama ve kopuz virtüözü Coşkun Karademir, "Muhabbet Türküleri" konseriyle Anadolu'nun seslerini Londra'ya getirecek.

Londra Yunus Emre Enstitüsünden yapılan açıklamada, 11 Nisan 2022'de düzenlenecek konserde, ödüllü sanatçı Karademir'in, kopuzuyla müzikseverlerle buluşacağı belirtildi.

Metinde, "Nisan ayında gerçekleşecek olan Muhabbet Türküleri konserinde Avrupa'nın en iyi albümleri listelerinde yer alan ödüllü müzisyen, bağlama ve kopuz üstadı Coşkun Karademir, Orta Asya'nın geleneksel müzik aleti kopuzuyla Türk Halk Müziği'nden seçkin örnekler seslendirecek. Karademir, konserinde engin müzik tecrübesiyle ancak köklü bir geçmişin ve derin bir toplumsal beğeninin gelebileceği derinlik, güç ve zenginlikte olan Türk Halk Müziği'nden seçme eserler seslendirecek." ifadeleri kullanıldı.

Bilet ücretinin 10 sterlin olduğu ve "Eventbrite" sitesi üzerinden satın alınabileceği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Her şeyine el konuldu: 12.3 milyar dolar serveti olan Rus oligark taksiye binecek para bulamıyor Her şeyine el konuldu: 12.3 milyar dolar serveti olan Rus oligark taksiye binecek para bulamıyor Genç girişimci ve işletmeci Cemil Kumaşçıoğlu: 'Dj performansları yerini canlı müziğe bıraktı.' Genç girişimci ve işletmeci Cemil Kumaşçıoğlu: 'Dj performansları yerini canlı müziğe bıraktı.'

Türk Halk Müziği, Bağlama, Londra, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Londra'da 'Muhabbet Türküleri' konseri düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika
14:20 Kuyulardan ses geldiğini ve 14 kişinin atıldığını iddia eden adam ekipleri harekete geçirdi!
14:19 Son Dakika: İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilk tur sona erdi
14:06 Destan'da bu akşam neler olacak? Ulu Ece için yolun sonu geldi mi?
14:06 Rus askerler öldüresiye dövülüp ayaklarından kurşunlanmıştı! Ukrayna açıklaması: Görüntülerle ilgili soruşturma başlattık!
14:05 Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Crespo, Galatasaray maçını iple çekiyor! Büyük derbi öncesi iddialı konuştu
14:01 Bayrak değişimi: TÜSİAD'da Kaslowski'nin yerine Orhan Turan geldi
13:56 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi?
13:56 Eski başbakan siyasete dönmek istiyor ama ünlü tarihçi notunu çoktan verdi: Bana göre en kötü siyasetçi Tansu Çiller!
13:50 Zerrin Özer, vasiyetini açıklayıp istemediklerini bir bir anlattı: Ben vefat ettikten sonra adımdan kimse faydalanmasın
13:44 Burak Elmas başkanlığının son günlerinde Florya'daki krize attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 14:26:08. #1.13#
SON DAKİKA: Londra'da "Muhabbet Türküleri" konseri düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement