Londra'da NATO Zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başladı.

İngiltere'nin başkenti Londra, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. The Grove Otele gelen liderler, resmi el sıkışma töreninin ardından aile fotoğrafı çekimine katıldı. Liderler, fotoğraf çekiminin ardında NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ana Oturumu'na geçti. NATO üyesi ülkelerin liderleri, zirvede ittifakın 70. yıl dönümü için bir araya geldi.

Oturumun açılış konuşması NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından gerçekleştirildi. ATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson söz aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor.

NATO Liderler Toplantısı'nda, NATO topraklarına yönelik, terörizm dahil tüm tehdit ve imtihanlar karşısında birlik ve dayanışma içinde hareket edilmesi, Avrupa-Atlantik ahenginin öneminin teyit edilmesi planlanıyor. Toplantıda ayrıca, ittifakın güncel güvenlik ortamı karşısındaki adaptasyonuna yönelik çalışmalarda kaydedilen ilerlemelerin de ele alınması, bu bağlamda liderlerce, örgütün 2020'li yıllara hazırlanması hususunda yönerge verilmesi öngörülüyor.

(İHA)