Son Dakika Haberleri: Londra'da Öldürülen Barış Küçük İçin Cenaze Töreni Yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Londra'da Öldürülen Barış Küçük İçin Cenaze Töreni Yapıldı

1 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da 1 Haziran'da sabaha karşı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Türkiye kökenli Barış Küçük için cenaze töreni düzenlendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 1 Haziran'da sabaha karşı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Türkiye kökenli Barış Küçük için cenaze töreni düzenlendi. Küçük'ün cenazesi, Karl Marx'ın da mezarının bulunduğu Highgate'e defnedildi
Londra'da Öldürülen Barış Küçük İçin Cenaze Töreni Yapıldı
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:01 
İngiltere, Londra, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı adamı tren raylarına iten saldırgana müebbet hapis cezası Haziran ayında 3000 rakımda metrelerce kar Dolar düşüşünü sürdürüyor! İşte son durum Son dakika! Dış ticaret açığı Mayıs'ta yüzde 76,5 azaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 10:17:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Londra'da Öldürülen Barış Küçük İçin Cenaze Töreni Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]