Londra'da Öldürülen Barış Küçük İçin Cenaze Töreni Yapıldı
1 saat önce
İngiltere'nin başkenti Londra'da 1 Haziran'da sabaha karşı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Türkiye kökenli Barış Küçük için cenaze töreni düzenlendi.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:01
'nin başkenti Londra
'da 1 Haziran'da sabaha karşı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Türkiye
kökenli Barış Küçük için cenaze töreni düzenlendi. Küçük'ün cenazesi, Karl Marx
'ın da mezarının bulunduğu Highgate'e defnedildi
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