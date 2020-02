Londra'da ölen iş adamının oğlu İstanbul'da toprağa verildi - Son Dakika

LONDRA'da spor yaparken beyin kanaması geçirerek ölen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Can Göle , gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Efe Denizcilik ve Canmarine Denizciliğin sahibi Cengizhan Göle'nin küçük oğlu Can Göle Londra'da üniversitede işletme eğitimi görüyordu.19 yaşındaki Can Göle, spor yaptığı sırada baygınlık geçirerek yere düştü. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Göle, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Türkiye'ye getirilen Can Göle için Üsküdar'daki Şakirin camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ailesi,yakınları ve arkadaşları katıldı. Taziyeleri Can Göle'nin babası Cengizhan Göle ve ağabeyi Efe Göle taziyeleri kabul ederken. annesi Nüket Göle, oğlunun tabutuna konulan fotoğrafı severek gözyaşı döktü. Can Göle'nin arkadaşları da onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Can Göle'nin cenazesi Cuma namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Can Göle'nin dedesi Selçuk Göle "İdman yaparken kendinden geçiyor,yere düşüyor. Spor yapıyor yani. Doktorların söylediği beyinde bir damar varmış. O doğuştan da kan yaratabilirmiş ya da yaş ilerledikçe olabilirmiş. Doktordan öğrendiğim kadar her tarafı kan kaplamış.Londra'da üniveriste eğitimi görüyordu " diye konuştu.

- İstanbul