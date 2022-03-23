Londra'da olimpik havuz gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Londra'da olimpik havuz gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edildi

23.03.2022 15:37
Londra'da olimpik havuz gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da Queen Elizabeth Olimpiyat Parkı'ndaki olimpik havuzda meydana gelen gaz sızıntısı paniğe yol açarken su sporları merkezi boşaltıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Queen Elizabeth Olimpiyat Parkı'ndaki olimpik havuzda meydana gelen gaz sızıntısı paniğe yol açarken su sporları merkezi boşaltıldı.

Londra İtfaiyesi, olimpiyat parkındaki bir binada kimyasal reaksiyon nedeniyle "yüksek miktarda klor gazı" salındığını belirtti.

Parktaki su sporları merkezinde meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen birçok kişinin baygınlık geçirdiği ifade edildi.

Olay nedeniyle parktaki yaklaşık 200 kişi tahliye edilirken çok sayıda ambulans ve sağlık görevlisi, parkın bulunduğu bölgeye yönlendirildi.

Park yetkilileri, yaptığı açıklamada, sağlık görevlilerinin nefes almakta güçlük çeken çok sayıda kişiyi tedavi ettiğini bildirdi.

Bölge sakinlerinden de kapı ve pencerelerini kapatmaları istendi.

YORUMLAR
500
Ünlü Alman Tenisçi Becker, İngiltere'de hakim karşısına çıktı Ünlü Alman Tenisçi Becker, İngiltere'de hakim karşısına çıktı İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Londra'da Ukraynalı mevkidaşı Oleksij'le görüştü İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Londra'da Ukraynalı mevkidaşı Oleksij'le görüştü

Olimpiyat, England, Londra, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Londra'da olimpik havuz gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edildi - Son Dakika


Son Dakika
15:31 Pelin Batu, boşanma haberlerini doğrulayıp, şiddet iddialarını yalanladı
15:30 Karamollaoğlu iktidara ağır yüklendi: Geçmişte mağdur oldukları ne varsa; şimdi failleri oldular
15:28 Uğur Akkuş, Ebru Şallı ile boşanacağı iddiasını yalanladı!
15:18 Çin Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir üye ülkenin bir diğer ülkeyi birlikten atmaya hakkı yoktur
15:04 Yaptırımlardan korkan Rus oligarkların yaptığı ilk şey: Sanat eserlerini elden çıkarmak!
15:04 Şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İl'in 3 yaşındaki oğlunun sözleri duygulandırdı: Babamın tabutu açılmıyor
14:55 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla 110 yıl hapsi istenen şahıs: Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum
14:54 Boşanan eşcinsel çift çocuklarını paylaşamadı! ABD ve Türkiye arasında velayet krizi patlak verdi
14:46 Finansal Fair Play'in kaldırılması için gözler UEFA'da!
14:41 ABD ve NATO, Belarus'un Rusya-Ukrayna savaşına girebileceği iddiasında bulundu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 15:43:29. #1.11#
SON DAKİKA: Londra'da olimpik havuz gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement