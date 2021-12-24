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Londra'da Omicron varyantının etkisiyle yaya trafiği azaldı - Son Dakika

Londra'da Omicron varyantının etkisiyle yaya trafiği azaldı

24.12.2021 22:23
Londra'da Omicron varyantının etkisiyle yaya trafiği azaldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Kovid-19'un Omicron varyantının etkisiyle yaya trafiği Noel'e rağmen azalırken, ülkede günlük vaka sayısı 120 bini geçerek bir kez daha rekor kırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Kovid-19'un Omicron varyantının etkisiyle yaya trafiği Noel'e rağmen azalırken, ülkede günlük vaka sayısı 120 bini geçerek bir kez daha rekor kırdı.

Şehirler, kasabalar ve alışveriş merkezleri gibi yerlerdeki tüketici davranışlarına ilişkin veriler toplayan Springboard'un açıklamasına göre, Londra'nın merkezindeki yaya sayısı, Noel arifesinde bir hafta öncesine oranla üçte bir oranında azaldı. Geçen yıla göre ise bu düşüş yüzde 42'yi buldu.

Bu sene salgın kısıtlamalarının 2020'ye göre daha az olmasına rağmen yaya trafiğindeki düşüşün, Omicron varyantının etkisiyle Kovid-19 vakalarının rekor düzeylere çıkmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Veriler, geçen haftaya göre Londra dışındaki şehir merkezlerindeki yaya sayısında yüzde 10 düşüş yaşandığını gösterirken, şehirler dışındaki alışveriş merkezlerine yapılan ziyaretlerin ise yaklaşık yüzde 20 arttığını ortaya koydu.

Vakalar 120 bini geçti

Öte yandan, İngiltere'de son 24 saatte 122 bin 186 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Üç gün üst üste vakaların rekor kırdığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 137 artarak 147 bin 857'ye çıktı.

Bu sayı, testi pozitif çıktıktan sonra 28 gün içinde hayatını kaybedenleri içerirken, ölüm sertifikalarına göre toplam can kaybı ise 171 bin 801 oldu.

Ülkede 22 Aralık'ta 106 bin 122 ve 23 Aralık'ta 119 bin 789 Kovid-19 vakası tespit edilmişti.

Başbakan Boris Johnson, ülkede Kovid-19 vakaları hızla artarken Noel'den önce yeni kısıtlamalar getirilmeyeceğini açıklamıştı.

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England, Omicron, Londra, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Londra'da Omicron varyantının etkisiyle yaya trafiği azaldı - Son Dakika
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