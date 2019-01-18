Son Dakika Haberleri: Londra da Öykü Arin İçin Seferberlik Başlattı

Londra da Öykü Arin İçin Seferberlik Başlattı

1 saat önce

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da Türk Eğitim Birliği (TEB) ve gönüllülerin katılımıyla 'Kök Hücre Bağışı Geleceği Kurtarır' başlığı altında başlatılan kampanya, "Öykü Arin'e ve Tüm Lösemili Çocuklara Umut Olalım" çağrısıyla yürütülüyor.

Londra da Öykü Arin İçin Seferberlik Başlattı, System.String[]
İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da Türk Eğitim Birliği (TEB) ve gönüllülerin katılımıyla 'Kök Hücre Bağışı Geleceği Kurtarır' başlığı altında başlatılan kampanya, "Öykü Arin'e ve Tüm Lösemili Çocuklara Umut Olalım" çağrısıyla yürütülüyor. Kampanya kapsamında 19 Ocak Cumartesi ve 20 Ocak Pazar günü Britanya Alevi Federasyonu'nun binasında bağışçılardan tükürük numuneleri toplanacak. Great Cambridge Road, N9 9LE adresindeki çalışmalar cumartesi saat 11.00-19.00 arasında pazar günü ise saat 12.00-19.00 arasında gerçekleştirilecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:40 

Londra, Güncel
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