Londra'da polis kapa korkuluğuna sıkıştı: Çevredekiler önce videoya aldı sonra yardım etti - Son Dakika
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Londra'da polis kapa korkuluğuna sıkıştı: Çevredekiler önce videoya aldı sonra yardım etti

Son Güncelleme: 13.08.2023 17:05

Londra'da bir polis memuru, tel örgüde sıkıştığı utanç verici bir durum yaşadı. Olay yerine toplanan kalabalık, memurun durumunu telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. İlk başta sadece izleyen kalabalık, sonrasında yardıma koşarak polis memurunu tel örgüden kurtardı.

Londra'da meydana gelen olağandışı bir olayda, bir polis memuru yoğun bir Londra caddesinde tel örgüde sıkıştı ve oldukça utanç verici bir durum yaşadı. Anında yardıma koşmak yerine, etrafında toplanan eğlenen bir kalabalık, olayı telefonlarıyla kaydederek sahneye beklenmedik bir dönüş kattı.

Olay, henüz kimliği belirlenmemiş bir Londra bölgesinde gerçekleşti. Polis memurunun örgüyü geçme girişimini yanlış hesaplayarak sıkıştığı görüldü. Görgü tanıkları, garip durumdan kendini kurtarmak için çaba harcarken, daha fazla meraklı gözlemcinin etrafında toplandığını bildirdi.

Sosyal medya hızla olayın videoları ve resimleri ile doldu taştı, ve kullanıcılar #TelÖrgüFaciası etiketiyle olayın gülünç ve inanılmaz tarafını paylaştı. Birçok kişi, genellikle otorite sembolü olarak görülen bir polis memurunun böyle bir durumda bulunmasının ironisine dikkat çekti.

İlk gülmeler ve parmak sallamaların ardından, cesur birkaç kişi ileri çıkarak yardım eli uzattı. Birlikte çalışarak, memuru başarılı bir şekilde tel örgüden kurtardılar. Ayakta duruşunu yeniden kazandığında, memur iddiaya göre yardımcılarına biraz utanmış bir gülümsemeyle teşekkür etti.

Olay, acil durumlarda bekleyenlerin rolü hakkında tartışmalara yol açtı. Bazıları sonunda memura yardım edenleri övdü, diğerleri ise olayı sadece kaydetmekle yetinmenin başlangıçtaki tepkisini sorguladı. Psikoloji ve sosyal davranış uzmanları, insanların grup içinde yardım etme olasılığının daha düşük olabileceğini ve başkasının harekete geçeceğini varsaydıklarını belirtedurdular.

Londra Metropol Polis Departmanı henüz resmi bir açıklama yapmadı. Memurun anlık bir hata yaptığı için herhangi bir disiplin işlemi yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil. Bu arada, eğlenceli olay, otorite pozisyonundakilerin bile beklenmedik kazalara karşı bağışık olmadığını hatırlatan bir anı olarak kalıyor.

Videolar ve resimler çevrimiçi olarak dolaşmaya devam ettikçe, "tel örgü faciası" muhtemelen yakın gelecekteki konuşma ve mizah konularından biri olacak, Londra'nın canlı şehrinde bir neşeli anı olarak kalacaktır.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk
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Londra, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Londra'da polis kapa korkuluğuna sıkıştı: Çevredekiler önce videoya aldı sonra yardım etti - Son Dakika


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