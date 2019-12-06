Son Dakika Haberleri: Londra'da polis operasyonu: 24 'modern köle' kurtarıldı
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Londra'da polis operasyonu: 24 'modern köle' kurtarıldı

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan polis operasyonlarında insan kaçakçılığı suçuna karıştığı belirlenen 14 kişi gözaltına alındı. Bu kapsamda manikür ve pedikür dükkanlarında düşük ücretlerle çalıştırılan 5'i çocuk 24 modern köle de koruma altına alındı

Londra'da polis operasyonu: 24 'modern köle' kurtarıldı, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan polis operasyonlarında insan kaçakçılığı suçuna karıştığı belirlenen 14 kişi gözaltına alındı.


Londra polisinin yurt dışından ajanslarla işbirliği yaptığı baskınlarda 13 kişi "modern köle" olarak tabir edilen ucuz işçi temin ettiği ve yasa dışı yollarla ülkeye kaçak göçmen taşıdığı gerekçesiyle tutuklanırken, 1 kişi de göçmenlik yasalarını ihlal etmekten dolayı gözaltına alındı.

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İngiltere, Londra, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:43 
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