Son Dakika Haberleri: Londra'da Polisinden Sarı Yeleklilere Sert Müdahale

Londra'da Polisinden Sarı Yeleklilere Sert Müdahale

53 dakika önce

PARİS'te akaryakıt fiyatlarına zammı protesto amacıyla 17 Kasım'da başlayan ve sonrasında Belçika, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelere yayılan Sarı Yelekliler eylemleri 14'üncü haftasında devam ediyor.

Londra'da Polisinden Sarı Yeleklilere Sert Müdahale, System.String[]
PARİS'te akaryakıt fiyatlarına zammı protesto amacıyla 17 Kasım'da başlayan ve sonrasında Belçika, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelere yayılan Sarı Yelekliler eylemleri 14'üncü haftasında devam ediyor.

Londra'da dün Piccadilly Meydanı ve Westminister'ı kapsayan bölgede yapılan eylemlerde Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, 6 kişinin gözaltına alındığını ve iki polisin yaralandığını duyurdu.

Ancak sosyal medyada yer alan görüntülerde polisin eylemcilere sert davranması büyük tepki çekti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:10 

Londra, Güncel
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