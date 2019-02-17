Londra'da Polisinden Sarı Yeleklilere Sert Müdahale
53 dakika önce
PARİS'te akaryakıt fiyatlarına zammı protesto amacıyla 17 Kasım'da başlayan ve sonrasında Belçika, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelere yayılan Sarı Yelekliler eylemleri 14'üncü haftasında devam ediyor.
PARİS'te akaryakıt fiyatlarına zammı protesto amacıyla 17 Kasım'da başlayan ve sonrasında Belçika
, Hollanda
ve İngiltere
gibi ülkelere yayılan Sarı Yelekliler eylemleri 14'üncü haftasında devam ediyor. Londra
'da dün Piccadilly Meydanı ve Westminister'ı kapsayan bölgede yapılan eylemlerde Londra Metropolitan Polis
Teşkilatı, 6 kişinin gözaltına alındığını ve iki polisin yaralandığını duyurdu.
Ancak sosyal medyada yer alan görüntülerde polisin eylemcilere sert davranması büyük tepki çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:10
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