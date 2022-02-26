Londra'da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce gösterici, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını protesto etti. Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde toplanan protestocular, "Savaşı durdurun, Ukrayna'yı kurtarın", "Putin Ukrayna'dan defol"yazılı pankartlar taşıdı. İngiltere hükümetine ve uluslararası kuruluşlara, "Rusya'ya yaptırım uygulanması" çağrısında bulunan göstericiler, ellerinde Ukrayna ve İngiltere bayrakları taşıdı.