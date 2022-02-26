Londra'da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Londra'da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları protesto edildi

26.02.2022 16:55

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce gösterici, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını protesto etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce gösterici, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını protesto etti. Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde toplanan protestocular, "Savaşı durdurun, Ukrayna'yı kurtarın", "Putin Ukrayna'dan defol"yazılı pankartlar taşıdı. İngiltere hükümetine ve uluslararası kuruluşlara, "Rusya'ya yaptırım uygulanması" çağrısında bulunan göstericiler, ellerinde Ukrayna ve İngiltere bayrakları taşıdı.

Londra'da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları protesto edildi
Londra'da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları protesto edildi
Londra'da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları protesto edildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Londra'da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Londra'da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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