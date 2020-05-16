Londra'da sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı gösteri düzenlendi - Son Dakika

Londra'da sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı gösteri düzenlendi

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye dönük sokağa çıkma kısıtlamaları Londra'da protesto edildi.

Londra'da sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı gösteri düzenlendi, System.String[]

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye dönük sokağa çıkma kısıtlamaları Londra'da protesto edildi.

Hyde Park'ta bir araya gelen çoğunluğu aşırı sağ gruplardan yaklaşık 40 gösterici, İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamaları protesto etti.

"Özgürlük" ve "Yeni anormale hayır" sloganı atan göstericilerden bazıları aşı karşıtı döviz ve pankartlar da taşıdı.

Polisin çevrede yoğun güvenlik tedbiri aldığı gösteride en az 6 gösterici gözaltına alındı.

Polis, ana muhalefetteki İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbyn'in, 5G ile salgın arasında bağlantı olduğunu öne süren kardeşi Piers Corbyn'i de gözaltına aldı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 34 bin 466 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de, salgınla mücadeleye dönük sokağa çıkma kısıtlamaları 23 Mart'ta uygulanmaya başlamıştı.

İngiliz hükümetinin iki aya yayılan 3 aşamalı "gevşeme" planı çarşamba günü yürürlüğe girmişti.

Yeni planla daha önce günde sadece iki kez evden çıkma hakkı olan halka, sosyal mesafeyi koruma koşuluyla sınırsız sokağa çıkma izni verilirken, başta inşaat ve imalat sektörü olmak üzere bir dizi sektörde çalışanlara işbaşı yapmaları tavsiye edilmişti.

Planda, ülkede haziran ayında bazı mağazaların ve ilkokulların açılması, temmuz ayında da restoran ve kafelerin hizmete açılması öngörülüyor.

Koronavirüs, İngiltere, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 05:42 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Londra'da sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı gösteri düzenlendi - Son Dakika

Son Dakika

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