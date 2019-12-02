Londra'da sonik patlama seslerine Kraliyet Hava Kuvvetleri jeti sebep olmuş

İngiltere'nin başkenti Londra'da pazar sabahı duyulan yüksek sesli patlamalara Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait jetlerin sebep olduğu belirtildi.



Savunma Bakanlığı İngiltere hava sahasında bir uçağın sinyalinin kaybolması üzerine söz konusu jetlerin acil olarak havalandığını ve sabah 4: 30 civarında ses duvarını aşarak gürültüye sebep olduğunu açıkladı. Typhoons tipi askeri jetin İngiltere'nin kuzeyindeki Lincolnshire bölgesinden havalandığı, sinyali kaybolan uçakla tekrar iletişim sağlanınca jetin tekrar geldiği yere iniş yaptığı ifade edildi.