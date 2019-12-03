Son Dakika Haberleri: Londra'da suriye konulu 4'lü zirve başladı
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Londra'da suriye konulu 4'lü zirve başladı

6 saat önce

Londra'da Suriye konulu 4'lü Zirve başladıİngiltere, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu 4'lü Zirve, Londra'da başladı.

Londra'da Suriye konulu 4'lü Zirve başladı

İngiltere, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu 4'lü Zirve, Londra'da başladı.

Londra'da suriye konulu 4'lü zirve başladı

Boris Johnson, Suriye, Londra, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:04 Kaynak: DHA
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