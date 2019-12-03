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Londra'da Suriye konulu 4'lü Zirve başladı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu 4'lü Zirve, Londra'da başladı.

Londra'da Suriye konulu 4'lü Zirve başladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu 4'lü Zirve, Londra'da başladı.


Cumhurbaşkanı, Boris Johnson, Suriye, Londra, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:18 Kaynak: DHA
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