Son Dakika Haberleri: Londra'da terör örgütü yandaşları Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'ye saldırdı
Son Dakika Güncel Londra'da terör örgütü yandaşları Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'ye saldırdı

Londra'da terör örgütü yandaşları Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'ye saldırdı

9 dakika önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü PKK yandaşları polis koruması altında eylem yaptı.

Londra'da terör örgütü yandaşları Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'ye saldırdı, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü PKK yandaşları polis koruması altında eylem yaptı. Uluslararası Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı için İngiltere'ye giden ve gösteri yapıldığı sırada oradan geçen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye terör örgütü yandaşları bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü yandaşları polis koruması eşliğinde bugün gösteri yaptı. Uluslararası Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı için Londra'da bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, bu sırada gösteri yapılan yerin yakınından geçerken terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğradı. Başkan Döğücü kendisine saldırmaya çalışan terör örgütü yandaşlarına tepki gösterdi. Döğücü yaptığı açıklamada, "Londra'da saat kulesinin bulunduğu bölgede yaya olarak yürürken bir grup ellerinde bölücü örgüt bayrakları ve posterleri ile gösteri yapıyordu. Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize ciddi hakaretler de bulunan grubun elinde ülkemiz aleyhinde yazılar olan pankartlar vardı. Çocukları ve masum insanları katlettiğimizi ve kimyasal silahlar kullanarak katliam yaptığımız yalanını söyleyerek bulunduğumuz yere kadar yürüdüler. Bende 'Yalan söylüyorsunuz hepiniz yalancısınız' diye bağırınca üzerime saldırdılar. Yanımda ailem ve danışmanım vardı. Bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdılar. Polis çok yetersizdi, sadece 2 polis vardı. Eşim ve danışmanım araya girdi ve beni bölgeden uzaklaştırdılar. Arkamızdan koşarak saldırmak istediler ama başarılı olamadılar" diye konuştu.

(İHA)

İngiltere, Londra, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vedat Muriç'in menajerinden Inter açıklaması!
Terör örgütü PKK'nın bomba yerleştirerek tuzakladığı araç imha edildi Alman polisi, Türk vatandaşını darp ettikten sonra sokağa bıraktı! YPG/PKK mutabakatı ihlal ediyor! Teröristler, Azez ilçesine havan saldırısı düzenledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 23:00:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Londra'da terör örgütü yandaşları Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'ye saldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]