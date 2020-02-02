Londra'da terörle bağlantılı olduğu belirtilen olayda polis bir kişiyi vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Londra'da terörle bağlantılı olduğu belirtilen olayda polis bir kişiyi vurdu - Son Dakika

Londra'da terörle bağlantılı olduğu belirtilen olayda polis bir kişiyi vurdu

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kişi polisler tarafından vuruldu, olay terörle bağlantılı ilan edildi.

Londra'da terörle bağlantılı olduğu belirtilen olayda polis bir kişiyi vurdu, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kişi polisler tarafından vuruldu, olay terörle bağlantılı ilan edildi.

Londra polisinden yapılan açıklamada, "Bir kişi, silahlı polisler tarafından vuruldu. Bu aşamada birkaç kişinin bıçaklandığına inanılıyor. Durum değerlendiriliyor, olay terör bağlantılı ilan edildi." ifadelerine yer verildi.

İngiliz basınındaki haberlerde, olayın yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) civarında Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.

Görgü tanıkları da olay yerinde çok sayıda polis ve 9-10 ambulans bulunduğunu aktardı.

İngiltere, Londra, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Londra'da bıçaklı terör saldırısı: Yaralılar var
Son dakika: Avrupa'da peş peşe saldırılar! Londra'nın ardından Belçika'da da bıçaklı saldırı düzenlendi Trabzon'da koronavirüs alarmı! Çinli turist hastaneye kaldırıldı Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı: Çarşamba geliyor, hafta sonuna kadar sürecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 00:51:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Londra'da terörle bağlantılı olduğu belirtilen olayda polis bir kişiyi vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]