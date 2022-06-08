Latest counter terrorism tech exhibited in London - Son Dakika
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Latest counter terrorism tech exhibited in London

08.06.2022 16:23

İngiltere'nin başkenti Londra'da, dünyanın dört bir yanından terörle mücadele uzmanları ve şirketlerin katıldığı "Terörle Mücadele Fuarı (CTX)" düzenlendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, dünyanın dört bir yanından terörle mücadele uzmanları ve şirketlerin katıldığı "Terörle Mücadele Fuarı (CTX)" düzenlendi.

ExCeL Fuar Merkezi'nde yapılan etkinlik kapsamında katılımcılar, terörle mücadelede güncel stratejiler, en son teknolojik ürünler ve adli tıptaki yeniliklere ilişkin bilgi aldı.

Fuarda, bomba imha birimlerinin kullandığı robotik silahlar ve potansiyel teröristleri durdurmak için bir referans noktasından mesafeyi ölçebilen hassas kameralar tanıtıldı.

Çok sayıda uluslararası terörle mücadele uzmanı ve şirketin katıldığı fuarda, terörle mücadele konularında konferans, seminer, gösteri ve atölye çalışmaları düzenlenecek.

Polis teşkilatı, altyapı ve endüstri gibi çeşitli sektörlerden çok sayıda profesyoneli bir araya getiren fuarda, İngiltere ve ortaklarının karşı karşıya olduğu en son tehditlerle mücadele için yeni fikirlerin ve stratejilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

İki gün sürecek fuar, yarın sona erecek.

Latest counter terrorism tech exhibited in London
Latest counter terrorism tech exhibited in London
Latest counter terrorism tech exhibited in London
Latest counter terrorism tech exhibited in London

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Latest counter terrorism tech exhibited in London - Son Dakika

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