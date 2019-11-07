Son Dakika Haberleri: Londra'da tiyatro binasının çatısı çöktü
Son Dakika Güncel Londra'da tiyatro binasının çatısı çöktü

Londra'da tiyatro binasının çatısı çöktü

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da tiyatro oyunu sırasında tavanın çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da tiyatro oyunu sırasında tavanın çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir oyun sırasında tiyatro binasının bir kısmı çöktü. Dün akşam saatlerinde oyun sırasında meydana gelen çökmenin ardından panik yaşandı. Çatının, Arthur Miller'in Satıcının Ölümü adlı oyunu sırasında balkonda oturanların üzerine çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Hafif şekilde yaralananlar olay yerinde tedavi edildi.

Oyunu izlemeye gelen bin kişi binadan tahliye edilirken, oyuncu Wendell Pierce çökmenin ardından tahliye dilerek tiyatro binasının dışarısına çıkarılan seyircilerle bir araya geldi. Amerikalı oyuncu seyircilerden özür diledi.

(İHA)

Londra'da tiyatro binasının çatısı çöktü

İngiltere, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:30 Kaynak: İHA
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