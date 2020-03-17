Londra'da toplu taşıma kullanım oranları azaldı - Son Dakika

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Londra'da toplu taşıma kullanım oranları azaldı
6 saat önce
İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) yol açtığı korku nedeniyle işe gidiş saatinde toplu taşıma araç ve istasyonlarında yoğunluğun olmadığı gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:54 Kaynak: AA
İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) yol açtığı korku nedeniyle işe gidiş saatinde toplu taşıma araç ve istasyonlarında yoğunluğun olmadığı gözlendi. Londra sokakları da normal iş günlerinin aksine oldukça sakin bir görüntü çizdi.
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