Londra'da toplu taşıma kullanım oranları azaldı - Son Dakika

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) yol açtığı korku nedeniyle işe gidiş saatinde toplu taşıma araç ve istasyonlarında yoğunluğun olmadığı gözlendi. Londra sokakları da normal iş günlerinin aksine oldukça sakin bir görüntü çizdi.