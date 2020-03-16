Londra'da toplu taşıma oranı azaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Londra'da toplu taşıma oranı azaldı - Son Dakika

Londra'da toplu taşıma oranı azaldı

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) yol açtığı korku nedeniyle iş çıkışı saati diğer günlere oranla toplu ulaşım araçlarını çok daha az yolcunun kullandığı gözlendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) yol açtığı korku nedeniyle iş çıkışı saati diğer günlere oranla toplu ulaşım araçlarını çok daha az yolcunun kullandığı gözlendi. Normal günlerde iş çıkışında çok kalabalık olan London Bridge ile Charing Cross istasyonlarında daha az kişinin olduğu görüldü. Bu saatlerde genelde oturulacak yer olamayan trenlerdeki az yolcu sayısı da dikkat çekti.

Londra'da toplu taşıma oranı azaldı

İngiltere, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:26 Kaynak: AA
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