Son Dakika Haberleri: Londra'da tren üzerine çıkan iklim değişikliği eylemcisini yolcular darp etti
Son Dakika Güncel Londra'da tren üzerine çıkan iklim değişikliği eylemcisini yolcular darp etti

Londra'da tren üzerine çıkan iklim değişikliği eylemcisini yolcular darp etti

1 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen iklim protestoları kapsamında bir 'Yok Oluş İsyanı' (Extinction Rebellion) eylemcisi metroda trenin üstüne çıkarak protestoya yapmak istedi.

Londra'da tren üzerine çıkan iklim değişikliği eylemcisini yolcular darp etti, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen iklim protestoları kapsamında bir 'Yok Oluş İsyanı' (Extinction Rebellion) eylemcisi metroda trenin üstüne çıkarak protestoya yapmak istedi. Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, trenin kalkmasını bekleyen yolcular, eylemciye öfkelenerek trenin üstünden aşağıya indirdi.

Londra'nın Canning Town istasyonunda gerçekleşen olayda, protestonun ulaşımı durdurmasına sebep olduğu gerekçesiyle yolcuların tepkisine neden olduğu yerel basında yer aldı. Eylemcinin, öfkeli kalabalık tarafından darp edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Eylemcinin trenin üstündeki görüntüsü

-Bekleyen yolcuların tepkisi

-Bir yolcunun trenin üzerine çıkarak eylemciyi indirmeye çalışması

-Eylemcinin trenden indirilmesi

-Arbede anları


İngiltere, Londra, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:01 Kaynak: DHA
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