Son Dakika Haberleri: Londra'da Trump'a tencere tavalı protesto
Son Dakika Güncel Haber

Londra'da Trump'a tencere tavalı protesto

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti kapsamında Kraliçe 2. Elizabeth'le akşam yemeğinde bir araya geldi.

Londra'da Trump'a tencere tavalı protesto, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti kapsamında Kraliçe 2. Elizabeth'le akşam yemeğinde bir araya geldi. O esnada ise göstericiler saraya yakın bir yerde tencere, tavalı protesto gösterisi düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da resmi temasları kapsamında bulunan ABD Başkanı Donald Trump, onuruna verilen akşam yemeği için Buckingham Sarayı'na geldi. Kraliçe 2. Elizabeth'in saray ziyafetinde Trump'a seslerini duyurmaya çalışan protestocular ise saraya yakın bir parkta ellerinde tencere, tava ve davullarla gürültülü bir eylem yaptı. Eylemciler Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını protesto etti. Protestocular ellerinde "Savaşa hayır", "Irkçılığa hayır" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Sarayın misafirleri ise otomobillerle gelip üst düzey tedbirler ve aramaların ardından içeri girdi. ABD Başkanı Trump ise Marine 1 adlı helikopterle gelmeyi tercih etti. İçeride ziyafet verilirken dışarıda vuvuzela ve havalı kornalar çalındı.

Öte yandan, Trump hafta buyunca İngiltere, İrlanda ve Fransa'da önemli temaslarda bulunacak. - LONDRA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:02 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Londra, Donald Trump, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan Londra Belediye Başkanı hakkında şoke eden sözler: Tam bir ezik ABD'de denizde yüzen genç kız, köpek balığının saldırısına uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 konusunda geri adım atmamız söz konusu değil Amerika vize başvurularında sosyal medya, e-mail ve telefon bilgilerini de isteyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 13:03:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Londra'da Trump'a tencere tavalı protesto
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]