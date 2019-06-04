- Londra'da Trump'a tencere tavalı protesto

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 konusunda geri adım atmamız söz konusu değil

Amerika vize başvurularında sosyal medya, e-mail ve telefon bilgilerini de isteyecek

Doğu Ekspresi'nin en güzel karesi için 10 bin lira ödül