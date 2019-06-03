Londra'da Trump karşıtı gösteri
20 dakika önce
- Gösterilerden görüntüler Londra'da Trump karşıtı gösteriLONDRA - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in resmi daveti üzerine İngiltere'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti sırasında bazı vatandaşlar, Londra'daki Buckingham Sarayı önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:39 Kaynak: AA
- Gösterilerden görüntüler Londra
'da Trump
karşıtı gösteri
LONDRA - İngiltere
Kraliçesi 2. Elizabeth'in resmi daveti üzerine İngiltere'ye gelen ABD
Başkanı Donald Trump
'ın ziyareti sırasında bazı vatandaşlar, Londra'daki Buckingham Sarayı
önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.
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