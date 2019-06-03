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Londra'da Trump karşıtı gösteri

20 dakika önce

- Gösterilerden görüntüler Londra'da Trump karşıtı gösteriLONDRA - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in resmi daveti üzerine İngiltere'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti sırasında bazı vatandaşlar, Londra'daki Buckingham Sarayı önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.

- Gösterilerden görüntüler
Londra'da Trump karşıtı gösteri
LONDRA - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in resmi daveti üzerine İngiltere'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti sırasında bazı vatandaşlar, Londra'daki Buckingham Sarayı önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.
Londra'da Trump karşıtı gösteri
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:39 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Londra, Donald Trump, Güncel
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