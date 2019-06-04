Son Dakika Haberleri: Londra'da Trump protestosu: Bu kez klozete oturan Trump maketi yaptılar
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Londra'da Trump protestosu: Bu kez klozete oturan Trump maketi yaptılar

1 saat önce

Kraliçe II. Elizabeth'in daveti üzerine İngiltere'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yoğun protestolara maruz kaldı. Dev yürüyüşte geçen sene açılan 'bebek Trump' balonu ve klozette oturup tweet atan Trump maketi büyük ilgi gördü.

Londra'da Trump protestosu: Bu kez klozete oturan Trump maketi yaptılar, System.String[]
Kraliçe II. Elizabeth'in daveti üzerine İngiltere'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yoğun protestolarla karşılaştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en işlek yerlerinden Trafalgar Meydanı ve Westminster Abbey yakınlarında toplanan 10 binlerce gösterici ellerinde pankartlar ve sloganlarla Trump'ı ağır bir dille protesto etti. Dev yürüyüşte Londra caddelerinde 'evine geri dön, aptal Trump, senin siyasetini istemiyoruz' gibi sloganlar atıldı. Geçen sene kullanılan 6 metre uzunluğundaki 'bebek Trump' balonu da yeniden şişirildi. Yürüyüşte en çok dikkat çeken unsur ABD Başkanı'nı klozette otururken tasvir eden maket oldu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:23 
İngiltere, Londra, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya
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