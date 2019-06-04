Londra'da Trump protestosu: Bu kez klozete oturan Trump maketi yaptılar
1 saat önce
Kraliçe II. Elizabeth'in daveti üzerine İngiltere'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yoğun protestolara maruz kaldı. Dev yürüyüşte geçen sene açılan 'bebek Trump' balonu ve klozette oturup tweet atan Trump maketi büyük ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:23
Kraliçe II. Elizabeth'in daveti üzerine İngiltere
'ye gelen ABD
Başkanı Donald Trump
, ülkede yoğun protestolarla karşılaştı.
İngiltere'nin başkenti Londra
'nın en işlek yerlerinden Trafalgar Meydanı
ve Westminster
Abbey yakınlarında toplanan 10 binlerce gösterici ellerinde pankartlar ve sloganlarla Trump'ı ağır bir dille protesto etti. Dev yürüyüşte Londra caddelerinde 'evine geri dön, aptal Trump, senin siyasetini istemiyoruz' gibi sloganlar atıldı. Geçen sene kullanılan 6 metre uzunluğundaki 'bebek Trump' balonu da yeniden şişirildi. Yürüyüşte en çok dikkat çeken unsur ABD Başkanı'nı klozette otururken tasvir eden maket oldu.
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