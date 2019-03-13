Son Dakika Haberleri: Londra'da Türk Caz Festivali

Londra'da Türk Caz Festivali

1 saat önce

Anadolu ezgilerinden yola çıkan Türk caz müziğinin önemli temsilcileri, Londra'da bu yıl ilki düzenlenecek "Turquazz: Anadolu Caz Festivali"nde müzikseverlerle buluşacak.

Londra'da Türk Caz Festivali, System.String[]
Anadolu ezgilerinden yola çıkan Türk caz müziğinin önemli temsilcileri, Londra'da bu yıl ilki düzenlenecek "Turquazz: Anadolu Caz Festivali"nde müzikseverlerle buluşacak.

Aralarında Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları, SOAS Üniversitesinin de yer aldığı kurumların desteği, Yunus Emre Enstitüsü ve Arts Council England'ın iş birliğiyle Loyka Visual Arts'ın düzenlediği "Turquazz: Anadolu Caz Festivali" bugün Londra'da başlıyor.

Festival kapsamında aralarında Erkan Oğur, Barış Demirel, Anıl ve Batu Şallıel, Can Çankaya, Cem Tuncer, Baturay Yarkın, Debora İpekel ve Erhan Seçkin'in de yer aldığı çok sayıda Türk müzisyen sahne alacak.

Şiir dinletileri ile tango gecesinin de yer aldığı festival programı çerçevesinde, "Tritonet" başlıklı atölye çalışması ile "Altın Bir Boynuz da Düşünceler: Caz ve Türk Müziği" başlıklı konferans düzenlenecek.

Anadolu ve onu çevreleyen coğrafyanın ezgileri ile caz müziğini buluşturacak festival 30 Mart'ta sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:52 Kaynak: AA

Londra, Kültür Sanat
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